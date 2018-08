Características

traseiro transversal, 262 cv.dianteiro transversal, 262 cv.423 cv.660 Nm.250 km/h.4,9s 0-100 km/h.total.automática 1 velocidade.n.d.0.100 kW, iões de lítio, central.até 565 km.O Model X é o terceiro modelo da Tesla. Foi apresentado em Los Angeles, nos EUA, em 2012, mas as primeiras unidades só chegaram ao mercado em finais de 2015. O atraso esteve relacionado com as dificuldades na montagem das portas "Falcon Wings'' (Asas de Falcão) e à falta de capacidade de produção da fábrica, devido às muitas encomendas da berlina Model S. Todos os actuais modelos da Tesla são fabricados na Califórnia, no "coração" de Silicon Valley, Fremont.Baseado na mesma plataforma do Model S, o utilitário-desportivo X partilha também com a sua "irmã" de gama os motores e as baterias, além de outros elementos e tecnologia.Em matéria de design, o Model X surpreende pelo seu ar musculado e imponente e simultaneamente elegante. São mais de cinco metros de comprimento (5,052 m), mais de dois metros de largo (2,017 m) sem os retrovisores e 1,68 m de altura (2,20 m com as espectaculares portas traseiras "Falcon" abertas).Apesar das proporções, o Model X é facilmente manobrável e a abertura das portas para cima precisa de menos espaço para abrir que as tradicionais, estando protegidas por vários sensores para evitar danos.No interior é possível configurar o Model X com 5, 6 ou 7 lugares. Todos são confortáveis e de acesso fácil, mesmo os dois lugares mais à retaguarda, se as portas "Falcon" estiverem abertas. Na configuração máxima de passageiros, a bagageira tem pouca capacidade, no entanto, com os bancos rebatidos, pode receber até 2.180 litros de carga.No habitáculo, o destaque vai para o moderno "interface", de onde é possível controlar quase tudo: climatização, parâmetros do veículo, rádio, GPS, telefone, gestão de energia, etc. O Model X dispõe ainda de conexão permanente gratuita à Internet para assegurar o funcionamento dos vários serviços a bordo. Este acesso à Internet permite receber as actualizações de "software" do veículo.O Model X 100D que ensaiámos vem equipado com dois motores eléctricos, um na parte dianteira e outro na traseira, e tem tracção total. Faz 4,9 segundos dos 0 aos 100 km/h e oferece um binário de 660 Nm, que está totalmente disponível sobretudo no arranque. A aceleração é rápida e impressionante para um veículo com um peso de quase duas toneladas e meia. As recuperações são quase imediatas em estrada ou em auto-estradas e as ultrapassagens são efectuadas quase como um relâmpago!A condução é segura, entusiasmante e sem grande ansiedade pelos limites da autonomia. Pena mesmo é o preço!Garantia: oito anos sem limite de km para a bateria e motores e quatro anos ou 80 mil km para o resto do carro.À imagem do Model S, também o Model X adopta um painel de bordo com um ecrã táctil de 17 polegadas ao centro, que dá uma imagem de modernidade ao "interface" do veículo. É simples de utilizar, depois de uma simples aprendizagem dos comandos disponíveis. Tudo é controlado a partir daqui.Para carregamento das baterias, existem 4 opções: em casa, nos postos públicos e nas redes de carregamento da Tesla. Em casa: 150 km em 8 horas, ou 80 km numa hora (carregador Tesla). Nos Superchargers (actualmente existem quatro em Portugal), carregam-se 270 km em 30 minutos.