Ficaram célebres a sua colecção de trocadilhos à volta da palavra "cão", chamada "Cão Pêndio", e "Lógica Zoológica", conjunto de 22 crónicas escritas e ilustradas por Tóssan em 1983 para o semanário de humor "O Bisnau". É parte deste legado que agora descobrimos nestas páginas de grande formato, e que dão uma dimensão mais perfeita da sua arte nómada e criativa.

Há livros assim: são janelas para redescobrir alquimistas que deixaram a sua impressão digital no nosso dia-a-dia. E que, depois, desapareceram sem deixar muitos rastos. O que vale é que há a memória de alguns que seguiram com emoção os sinais da sua herança e guardaram tudo isso para que esse tempo não se eclipsasse para todo o sempre. Este livro/catálogo sobre a vida e o trabalho de Tóssan é uma luz no fundo do túnel do esquecimento. Traduz o artista que conseguia, com meia dúzia de traços, imortalizar um rosto, como se escreve algures. Os livros de curso das faculdades refinaram-lhe o estilo, aquele que ele acabou por levar para outros mundos.António Fernando dos Santos (Vila Real de Santo António, 1918 - Agosto de 1991, Lisboa), conhecido por Tóssan, foi um pouco de tudo: pintor, ilustrador, decorador e gráfico. Foi mais do que a soma de todas essas partes, como se escreve neste livro: "O humorista-ator que Tóssan nunca quis ser acabaria por ser recordado no espectáculo "Tótó", levado a cena pelo seu grande amigo e admirador Mário Viegas, ainda no ano da sua morte em 1991." Nele se recolheram muitos escritos inéditos de Tóssan.A sua versatilidade gráfica está presente em muitos territórios, do suplemento "Juvenil" do "Diário de Lisboa" à publicidade que fez, por exemplo, para a CUF, recordados nestas páginas. O seu caminho é iluminado: pertenceu, desde finais da década de 1940, ao Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra (TEUC), onde foi cenógrafo e caracterizador. Durante os anos em que residiu em Coimbra, caricaturou centenas de estudantes das suas universidades e a sua primeira obra como ilustrador acabou por ser a capa do livro "O Teatro dos Estudantes de Coimbra no Brasil". Essa ligação fez com que, entre 1961 e 1964, orientasse os trabalhos gráficos da Embaixada do Brasil em Lisboa, cuja Biblioteca Sala Brasil decorou. Um dos criadores do suplemento juvenil do "Diário de Lisboa", colaborou com o jornal humorístico "O Bisnau". Foi também o autor do cartão da tapeçaria do salão nobre da Procuradoria-Geral da República, em Lisboa.