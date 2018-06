Características

11.295€

4,8 (urbano);

3,6 (extra-urbano);

4,1 (misto).

Destaques

O Toyota Aygo é fabricado na TPCA, em Kolin, na República Checa, a par do Peugeot 108 e do Citroën C1.

dianteiro transversal, alumínio, três cilindros, 12 válvulas DOHC, injecção electrónica comando por corrente, gasolina, start/stop.998 cc.72 cv às 6.000 rpm.93 Nm às 4.400 rpm.160 km/h.(0-100 km/h): 13,8 s.dianteira.manual de cinco velocidades.93 g/km (Euro 6.2).O Toyota Aygo mudou de visual. Não muito, é certo, mas tanto quanto baste para manter viva a chama de um modelo que, quase década e meia depois do seu lançamento, em 2005, continua a cativar uma vasta clientela urbana, jovem, divertida, irreverente, e a sedimentar a estratégia da marca japonesa de conquista desse mesmo público.Citadino por excelência, linhas modernas e atractivas, dimensões compactas, ágil, fácil de conduzir e de estacionar, económico nos consumos e com uma boa relação preço-qualidade, o Aygo vende na Europa mais de 80 mil unidades/ano. Tem sido assim desde a primeira geração, continua a ser esse o objectivo com esta actualização da segunda geração, que viu a luz do dia em meados de 2014. Em Portugal, foram vendidas 885 unidades Aygo em 2016 e 733 no ano seguinte.Com chegada prevista para Setembro próximo, o Aygo vai ser comercializado a partir de 11.295 euros, mais cerca de 250 euros do que o antecessor.Mecanicamente, é proposto com o mesmo tricilíndrico 1.0 VVT-i da anterior geração, mas com 72 cv de potência. Mais 3 cv do que o anterior bloco (69 cv), resultado de optimização e melhoramentos técnicos, em especial no escape e duplos injectores. Em contrapartida o binário desce dos 95 para 93 Nm. Tem acoplado uma caixa manual de cinco velocidades, mas em opção pode receber a transmissão automática "x-shift".No cômputo geral, trata-se de um bloco que responde bem e satisfaz plenamente numa utilização diária urbana. O consumo combinado anunciado é de 4,1 litros aos 100 km e as emissões de CO2 de 93 g/km.Entre outras alterações técnicas efectuadas, o Aygo beneficia de novas molas na suspensão e o software da direcção foi actualizado. A insonorização do habitáculo também foi reforçada com a aplicação de novos materiais de isolamento e absorção em vários pontos sensíveis, para tornar o modelo mais confortável, mas apesar disso o três cilindros continua muito presente nas acelerações. Já as vibrações diminuíram.Em matéria de conectividade, o Aygo apresenta um novo sistema multimédia com integração de smartphone "Powered by Pioneer" e Apple CarPlay e Android Auto disponíveis.Exteriormente, o "restyling" do Aygo incidiu na dianteira, com a execução tridimensional do icónico design frontal em "X", novos grupos ópticos dianteiro e traseiro com luzes de tecnologia LED, novas jantes e opção de oito cores de carroçaria, entre as quais duas novas metalizadas.Três níveis de acabamento (x, x-play e x-clusiv), uma edição especial (x-cite) que, segundo a marca, será renovada anualmente, e dois pacotes de exteriores e interiores (x-plus e x-play plus), constituem a gama de personalização do novo Aygo, que está disponível em três e cinco portas.O pacote de segurança activa Toyota Safety Sense está disponível de série. Inclui o Sistema de Pré-Colisão (PCS) e o alerta à mudança de faixa de rodagem (LDA). O PCS funciona entre velocidades de 10 a 80 km/h e ajuda a prevenir ou a reduzir colisões em várias situações de trânsito.