Um ministro estrela, um presidente sombra

Mário Centeno é um dos candidatos a substituir Christine Lagarde na liderança do FMI. Trata-se de uma possibilidade que reflete o prestígio do ministro das Finanças mas que é um problema para o PS. Ursula von der Leyen conquistou a presidência da Comissão Europeia. A sua agenda de trabalho é promissora. Falta ver se terá capacidade para a executar. João Almeida desempenhou o seu papel de deputado relator da comissão parlamentar de inquérito de forma exemplar. A provação unânime do relatório reflete isso mesmo. Donald Trump é um perigo e combatê-lo no seu território verbal é um erro.