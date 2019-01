Uma emissão verdejante e os erros de gestão

A EDP foi a primeira empresa portuguesa a lançar uma emissão "green hybrid", uma operação que despertou o apetite dos investidores. Donald Trump teve de adiar o discurso do Estado da Nação por causa do conflito que mantém com a Câmara dos Representantes. O muro na fronteira com o México ainda não foi construído. Em contrapartida, o muro do "shutdown" está cada vez mais alto. Nicolás Maduro conduziu a Venezuela a um beco sem saída e tem os dias contados como presidente do país. A auditoria da EY à CGD visa em particular os ex-presidentes Carlos Santos Ferreira e Faria de Oliveira. E agora?