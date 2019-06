Vamos clonar o Dirk (com ou sem crocs, tanto faz)

Por causa do lançamento do Niepoort Vintage 2017, Dirk deu a provar vinhos portuguesas e estrangeiras de encher a alma. Mais uma vez se percebeu por que razão estamos perante um produtor único: é livre, tem muito mundo e nunca aceitou as balizas da enologia formatada.