Vieira de Castro, a família das bolachas

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

As pessoas, ao abrirem o nosso pacote, estão a rasgar uma embalagem com um nome, Vieira, e isso implica ter muito cuidado com tudo o que fazemos", disse Carlos Vieira de Castro, filho de António Vieira de Castro - o timoneiro desta aventura empresarial. Nascido no ano 1917 em Vila do Conde, foi para Famalicão em 1937, onde trabalhou em casas comerciais e conheceu Maria Amélia de Azevedo, enteada de Eduardo de Azevedo Cardoso, fundador da Casa Cardoso (confeitaria fundada ...