gasóleo, dianteiro longitudinal, ferro/alumínio, 6 cilindros em V, 24 válvulas, turbo, injecção directa, intercooler, start/stop.2.967 cc.231 cv.500 Nm das 1.750 às 3.000 rpm).218 km/h.7,5 s.auto 8 vel. Tiptronictotal 4 Motion.173 g/km (Euro 6).A Volkswagen iniciou a comercialização da nova geração Touareg, a terceira desde que foi lançado em 2002. Os preços variam entre os 83.900 euros e os 93.508 euros.Mais elegante, mais requintado e mais confortável, o novo porta-estandarte da Volkswagen ocupa uma posição de destaque no segmento SUV da classe premium com o seu design expressivo, os seus sistemas inovadores de assistência, segurança e qualidade de construção e de materiais.O novo Touareg assinala igualmente um ponto de viragem em termos tecnológicos. O modelo apresenta, pela primeira vez, o totalmente digitalizado "Innovision Cockpit", no qual os instrumentos digitais (ecrã de 12 polegadas) e o sistema "Infotainement Discover Premium" (ecrã de 15 polegadas) se fundem para formar uma unidade digital de informação comunicação e entretenimento que não precisa de botões ou comandos convencionais.Mais largo e mais comprido que o antecessor, o novo Touareg oferece um habitáculo generoso e uma bagageira variável entre os 697 e os 810 litros de capacidade.No mercado nacional, a gama compreende, numa fase inicial, dois motores V6 3.0 TDI de 231 cv e 286 cv, associados a tracção permanente 4Motion e caixa automática de oito velocidades.