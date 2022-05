Pensamento político moderno: o clássico de Skinner

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Está velhinha, foi lançada originalmente em 1978, mas "As fundações do pensamento político moderno" é uma daquelas obras de não ficção que mantêm a sua vitalidade e continuam a ser editadas e reeditadas. É o caso deste primeiro volume que as Edições 70 lançam na coleção Lugares das História.