Porque é que os indivíduos têm medo de ser livres?

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"Medo da liberdade" é um clássico da psicologia social e surge agora reeditado no mercado português curiosamente ao mesmo tempo que outro é também reeditado, "A psicologia das massas" (original de 1895 do francês Gustave Le Bon). "Medo da Liberdade" foi publicado em 1941 nos Estados Unidos, onde Erich Fromm, judeu alemão, estava há alguns anos, desde 1934 – escapara cedo ao que se seguiria no seu país. Foi neste contexto

...