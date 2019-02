Foi você que pediu um Reserva fresco?

Se alguém acredita que por 2,5 euros compra um vinho Reserva de qualidade, tire lá isso da ideia. Se alguém imagina que um Reserva tem obrigatoriamente muitos meses de estágio é porque anda a beber coisas de Espanha. E se alguém acha que um Reserva do Alentejo ou do Douro obedece aos mesmos critérios que um Reserva de Lisboa ou da Bairrada, esqueça. Sim, andam a brincar com a malta