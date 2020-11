Trabalhar a longo prazo

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Há 50 anos, o pai de Rui Reboredo Madeira cortava-lhe a água do duche por achar que estava a desperdiçá-la. Dizia-lhe que um dia a água iria ser mais cara do que a gasolina. Hoje, o produtor de marcas como Castello d’Alba, Beyra ou Quinta da Pedra Escrita é, tal como o pai, um defensor da sustentabilidade. Em algumas das suas vinhas utiliza a técnica do sequeiro (vinhas não irrigadas), porque considera que "não é admissí...