BCP, Galp e CTT impulsionam bolsa nacional

O PSI-20 abriu a valorizar 0,82% para 4.802,76 pontos, com o índice portugues a ser impulsionado pelas subidas acima de 1% das ações do BCP, Galp e CTT.

As ações europeias estão a valorizar na última sessão desta semana, à boleia do otimismo com o plano de vacinação nos Estados Unidos, que está a ofuscar a subida de novos casos em algumas grandes economias.

As bolsas norte-americanas negociaram em baixa durante grande parte do dia, mas acabaram por ganhar fôlego na reta final da sessão e fecharam no verde, com os investidores a apostarem nas ações que mais poderão beneficiar de uma retoma da economia.

Na sua primeira conferência de imprensa desde que tomou posse, Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, duplicou a meta do plano de vacinação, almejando agora dar 200 milhões de doses da vacina anti covid-19 até ao final de abril, data que marcará o seu centésimo dia como residente da Casa Branca.



Para além de reforçar o seu compromisso com a vacinação no país, Biden sublinhou a rivalidade com a China, alegando que Pequim não irá ultrapassar Washington como a economia mais poderosa do mundo no seu mandato. Contudo, não referiu se iria ou não cortar as tarifas sobre aplicadas ao país rival.

Joe Biden também chamou a atenção para a melhoria dos dados do mercado laboral, dada a redução do número de pessoas que pediram subsídio de desemprego – para mínimos de um ano –, um sinal de que a economia está a caminho de um crescimento mais robusto, à medida que a saúde pública for melhorando e as temperaturas forem subindo, destaca a Reuters.

A subida do PSI-20 está a ser impulsionada por várias cotadas com ganhos acima de 1%. O BCP soma 1,05% para 0,1159 euros e os CTT lideram os ganhos no índice (+1,72% para 3,26 euros) depois do CaixaBank ter elevado a avaliação dos títulos em 20% citando as melhores perspetivas para os resultados.

A Galp Energia valoriza 1,15% para 9,819 euros, continuando a beneficiar com a alta dos preços do petróleo devido ao bloqueio do Canal do Suez. O Brent em Londres avança 1,65% para 62,97 dólares.