Bolsas sobem à boleia da ambição de Biden com plano de vacinação anti-covid

07h23

Futuros da Europa em alta animados com discurso de Biden

Os futuros das ações europeias estão a valorizar na última sessão desta semana, apontando para uma abertura "no verde", à boleia do otimismo com o plano de vacinação nos Estados Unidos, que está a ofuscar a subida de novos casos em algumas grandes economias.



Para já, os futuros do Stoxx 50 - índice que reúne as 50 maiores cotadas da região - estão a valorizar 0,9%, enquanto que os futuros do norte-americano S&P 500 avançam 0,5%. A mesma tendência positiva também marcou a sessão asiática, durante a madrugada em Lisboa, com os índices do Japão e da China a escalarem 1,5% e 1,6%, respetivamente.



Na sua primeira conferência de imprensa desde que tomou posse, Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, duplicou a meta do plano de vacinação, almejando agora dar 200 milhões de doses da vacina anti covid-19 até ao final de abril, data que marcará o seu centésimo dia como residente da Casa Branca.



Para além de reforçar o seu compromisso com a vacinação no país, Biden sublinhou a rivalidade com a China, alegando que Pequim não irá ultrapassar Washington como a economia mais poderosa do mundo no seu mandato. Contudo, não referiu se iria ou não cortar as tarifas sobre aplicadas ao país rival.



Os bancos nos Estados Unidos conheceram uma ganho extra no final da sessão em Wall Street, depois de a Reserva Federal dos Estados Unidos ter sinalizado o final dos limites para a distribuição de dividendos.