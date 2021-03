Diário de bordo da montanha-russa de Wall Street: hoje foi dia de subida

O Dow Jones fechou a somar 0,63%, para se fixar nos 32.624,70 pontos. Isto depois de, na passada sexta-feira, ter estabelecido um novo máximo histórico nos 33.227,78 pontos durante a sessão.

Também o Standard & Poor’s 500 ganhou 0,63%, para 3.913,75 pontos. A 18 de março fixou um novo recorde na negociação intradiária, ao tocar nos 3.983,87 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,12%, fechando nos 12.977,68 pontos.

Esta foi mais uma sessão de altos e baixos, mas os investidores acabaram por dar fôlego aos índices na reta final da negociação, comprando ações que se espera que mais beneficiem com a recuperação e também a apostarem de novo nos títulos tecnológicos, que têm sido castigados pela subida dos juros da dívida soberana nos EUA.

Nas tecnologias, os intervenientes do mercado optaram sobretudo por ações da Apple e da Tesla, antecipando que a economia norte-americana irá crescer este ano ao ritmo mais veloz das últimas décadas.

Hoje, o presidente norte-americano, Joe Biden, chamou a atenção para a melhoria dos dados do mercado laboral, dada a redução do número de pessoas que pediram subsídio de desemprego – para mínimos de um ano –, um sinal de que a economia está a caminho de um crescimento mais robusto, à medida que a saúde pública for melhorando e as temperaturas forem subindo, destaca a Reuters.

Um dos fatores que levou a que esta sessão fosse novamente uma autêntica montanha russa esteve no facto de os investidores institucionais estarem a proceder à habitual reformulação de fim de trimestre das suas carteiras de investimento.

"O mercado acionista está muito confuso, não há uma verdadeira direção", comentou à Reuters o principal estratega do Inverness Counsel, Tim Ghriskey.

"Num dia os títulos cíclicos [como os financeiros, industriais e da energia, que são sempre beneficiados com a expectativa de retoma económica] estão com o vento a favor, no dia seguinte são as ações das tecnologias. Mas o lado positivo é que não tem havido aquilo a que chamo de vendas agressivas", acrescentou.