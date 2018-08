Os conflitos que Trump semeou para reinar

Conflitos económicos e políticos. Com países vizinhos e com países do outro lado dos dois oceanos que banham os Estados Unidos. Donald Trump não hesita em furar a diplomacia e provocar a irritação de outros líderes. Com as rédeas da maior economia do mundo nas mãos, o seu poder é evidente. Mas a forma como o utiliza torna difícil fazer medir o impacto final da sua acção.