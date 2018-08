Os Mais Poderosos de 2018: Do 11.º ao 50.º lugar

#11 - Paulo Azevedo # Porque Sobe - Paulo Azevedo deixará, no próximo ano, as funções executivas no grupo Sonae, mas será ele o alto representante do clã Azevedo, enquanto accionista. Por isso manterá nas várias "sonaes" cargos não executivos. Mas isso acontecerá apenas em 2019. Até lá, a Sonae prepara-se para colocar a actividade de retalho alimentar em bolsa. E ficou com mais participação na Sierra. No ano em que voltou a dar uma entrevista. Para lutar contra a compra da TVI pela Meo. E ganhou.

Pedro Queiroz Pereira / 1949-2018 Pedro Queiroz Pereira seria o 12.º Mais Poderoso da lista deste ano do Negócios. A sua morte prematura deixa esta posição em aberto. Os critérios de selecção dos Mais Poderosos não se alteram, e por isso não seria possível substituí-lo. Mantém-se, pois, o seu espaço. Até porque Pedro Queiroz Pereira ficará sempre com um lugar na história do país.

#13 - Ana Botín # Porque Desce - O Santander está maior em Portugal: Ana Botín lidera um grupo que agrega três bancos que, há quatro anos, estavam separados na lista de maiores instituições nacionais. Mas ainda há clientes do Banif, comprado pelo Totta, que reclamam uma solução, o que causa tensão. E em relação ao futuro, as autoridades europeias continuam a dizer que é necessária consolidação na banca. Contudo, as preocupações concorrenciais, e o receio de bancos grandes demais para falir, são uma ameaça.

#14 - Patrick Drahi # Porque Desce - A febre compradora de Patrick Drahi conduziu à expansão do grupo a 10 territórios, entre os quais os EUA. Em Portugal, depois da entrada discreta em 2012 através da Cabovisão, deu o passo de gigante e comprou a incumbente PT. Um negócio que, só por si, confere poder suficiente ao gestor por cá. Mas que este ano cai seis lugares com o fim do negócio da compra da TVI e a dor de cabeça da redução da dívida superior a 50 mil milhões de euros. Já vendeu alguns activos até em Portugal.

#15 - Carlos Moedas # Porque Desce - O comissário português cai dois lugares na tabela dos Mais Poderosos, o que fica sobretudo a dever-se à incerteza sobre qual vai ser o seu futuro profissional. Contudo, se ser comissário é quanto basta para ter um papel de enorme influência, sê-lo numa pasta cada vez mais importante e com um orçamento de muitos milhões reforça essa importância. Carlos Moedas não desdenha um dia liderar o PSD e, também por isso, não deixará de continuar debaixo dos holofotes mediáticos.

#16 - Paulo Macedo # Porque Sobe - Conseguiu vitórias junto de Bruxelas. Primeiro, reduziu o risco - e, daí, o custo - da dívida que tinha de emitir na recapitalização. Depois, assegurou a manutenção da sucursal em França. Conquistas com que terá de compensar com mais corte de malparado e com redução da exposição em Cabo Verde e Moçambique. Voltou aos lucros um ano antes do antecipado, e resolveu créditos como os de Vale do Lobo e da Artlant. Mas o plano de diminuição da estrutura continua. E há um Santander atento.

#17 - Luís Marques Mendes # Porque Desce - Luís Marques Mendes perdeu algumas posições no "ranking" do Negócios, sem que isso se traduza numa erosão do seu poder de influência, sobretudo nas instâncias políticas. A sua força emana sobretudo da presença mediática, através do programa que tem na SIC, em sinal aberto, que lhe dá o estatuto de comentador com maior raio de alcance. A sua capacidade em antecipar em primeira mão algumas informações revela bem a proximidade que sabe manter com o Governo de António Costa.

#18 - Diogo Lacerda Machado # Porque Desce - Diogo Lacerda Machado é um dos homens de confiança de António Costa, mas a amizade que vem dos tempos da Faculdade de Direito tirou-lhe "mérito e identidade", disse. Depois de negociar a reversão parcial da privatização da TAP ocupou um lugar como administrador não executivo na companhia aérea, à qual teria gostado de presidir. Mantém-se na Geocapital, de Stantley Ho e Ferro Ribeiro, assim como na presidência da mesa da assembleia-geral da Pharol.

#19 - Vasco de Mello # Porque Sobe - O grupo José de Mello conseguiu resistir aos efeitos da crise e em 2017 fechou um ciclo, atingindo resultados positivos de 76 milhões de euros. Vasco de Mello, que lidera a "holding" que detém posições na Brisa, José de Mello Saúde e Bondalti, viu também confirmada pelo Tribunal da Relação de Lisboa a sua absolvição no processo que lhe foi movido pelo Ministério Público em Maio de 2015 acusando-o do crime de abuso de informação privilegiada na OPA da Camargo Corrêa sobre a Cimpor.

#20 - Paulo Fernandes # Porque Sobe - A Altri é cada vez mais uma exportadora de peso na economia nacional, e continua a estender o seu braço à energia. É já vista como possível consolidadora no negócio internacional. Apesar da guerra que se continua a declarar ao eucalipto, e do caso das descargas no Tejo. Paulo Fernandes está também a escalar o poder à conta do grupo Cofina. Conseguiu que a sua televisão entrasse em todas as plataformas, cimentando posições de liderança no cabo. E a Ramada passou a integrar o PSI-20.

#21 - António Vitorino # Porque Desce - António Vitorino acaba por descer neste "ranking", mas por ascensão de outros poderes. A sua força não se desvaneceu durante 2017 e 2018. Pelo contrário. Mas a 1 de Outubro vai assumir funções internacionais, e por ventura ficará mais limitado no exercício das suas influências em terras nacionais. Ainda assim, continuará a ser uma voz ouvida por todos os quadrantes políticos, mesmo fora da sua cor partidária, e mais afastado dos holofotes mediáticos portugueses.

#22 - António Lobo Xavier # Porque Desce - António Lobo Xavier recua este ano alguns lugares - em 2017 estava na 16.ª posição -, mas essa descida deriva mais do dinamismo inerente à própria lista do que propriamente de uma perda de influência. O advogado mantém-se como um dos nomes mais fortes na vida política (enquanto comentador e conselheiro de Marcelo), nos negócios (com presença em grandes empresas) e na advocacia, por via da sociedade de advogados em que é sócio, a Morais Leitão.

#23 - António Mexia # Porque desce - É o mais antigo dos presidentes do PSI-20. E, em Abril, conseguiu o voto de confiança para um novo mandato à frente da EDP por mais três anos. Isto apesar de ter estado envolvido na investigação às rendas de energia, tendo mesmo sido constituído arguido. Hoje, porém, a influência do gestor parece mais frágil. Até porque a permanência na eléctrica pode estar dependente da investigação aos CMEC e do resultado final da oferta pública de aquisição pela China Three Gorges.

#24 - José Luís Arnaut # Porque desce - Desce dois lugares no "ranking" dos Mais Poderosos, por força da ascensão de outras personalidades. Contudo, continua a figurar na primeira metade da lista de 50, porque parte importante das razões que o fazem entrar nesta lista restrita mantêm-se. Mantém-se ligado à grande finança internacional, através do Goldman Sachs e desempenha cargos de topo em várias empresas nacionais e multinacionais. Este ano assumiu as funções de presidente da ANA - Aeroportos.

#25 - Nuno Amado # Porque Sobe - Conseguiu negociar um equilíbrio entre Fosun e Sonangol no BCP, mas, nesse trajecto, acabou por deixar de ser o presidente executivo, passando a ser o presidente não executivo. Mudança que só recentemente aconteceu, e que o manterá preso ao futuro do banco privado, agora com ambições de ganhar peso internacional. Deixa a Miguel Maya tarefas difíceis, que vai fiscalizar, como a de compensar os trabalhadores pelos cortes salariais ou a de pagar dividendos aos accionistas.

#26 - António Vieira Monteiro # Porque Sobe - Foi ao longo de 2017 que o poder de António Vieira Monteiro se consolidou. Absorveu o Popular Portugal e conseguiu engordar um Santander Totta que já tinha crescido com o Banif. Ganhou argumentos para contestar a liderança da banca privada em Portugal que era do BCP. Junto do Governo, deixou de ter a preocupação pelo diferendo em relação aos "swaps" e recebeu autorização para usar 250 milhões absorvidos do Banif. Lidera a nova imagem em que o Totta sairá do nome.

#27 - António Horta Osório # Porque Desce - António Horta Osório continua a ser muito ouvido em Portugal. Aliás, sempre que aparece em algum evento a nível nacional os holofotes para si se viram. No entanto, a sua influência directa na economia portuguesa, enquanto presidente do Lloyd's, não é crescente, ainda para mais quando o Reino Unido está em processo de divórcio com a União Europeia. Horta Osório continua, ainda assim, a contribuir para mexer algumas peças no sistema financeiro português.

#28 - Margrethe Vestager # Porque Sobe - Margrethe Vestager já deu provas de que não cede a pressões, nem tem medo de fazer frente a gigantes. Prova disso, foi a multa milionária que passou à Google por infringir as regras de concorrência no Velho Continente. E já deixou o aviso de que não vai dar tréguas a ninguém que passe a sua linha vermelha. Enquanto na Europa a Comissária vai ganhando cada vez mais apoios e adeptos, do outro lado do Atlântico é um dos nomes mais temidos, principalmente em Silicon Valley.

#29 - Jean-Claude Juncker # Porque Desce - Jean-Claude Juncker espelha o poder da Comissão Europeia sobre Portugal, agora com menor peso. O país deixou de estar sob o seu jugo em termos de assistência financeira, mas continua a ter de cumprir em questões económicas. Mas aí, Mário Centeno é agora o líder do grupo dos ministros das Finanças da Zona Euro. O mandato de Jean-Claude Juncker termina no próximo ano, quando o Reino Unido deixará a União Europeia. Pelo meio, ainda tem de travar uma guerra comercial com os EUA.

#30 - Carlos Costa # Porque Sobe - Apesar da conhecida divergência com o ministro das Finanças, Mário Centeno, e de uma reforma da supervisão financeira que está a ser cozinhada de modo a tirar poderes ao banco central, Carlos Costa tem-se segurado no poder e até subiu posições. O dossiê Novo Banco ficou fechado com a venda ao Lone Star, os lesados do BES já têm solução e o banco tem-se mostrado atento à escalada de preços no imobiliário, impondo regras mais apertadas aos bancos para a concessão de crédito.

#31 - Dionísio Pestana # Porque Sobe - Nunca Portugal recebeu tantos turistas, e os grupos hoteleiros, em particular o maior (grupo Pestana), beneficiam com isso. Dionísio Pestana sobe nesta lista dos Mais Poderosos pelo poder que hoje o turismo tem em Portugal. Por isso, não é de estranhar a escalada no "ranking" do poder. Pestana é sinónimo do maior grupo hoteleiro em Portugal, e que vai caminhando na internacionalização. Agora, também, em parceria com Cristiano Ronaldo, que eleva o nome de Portugal alto.

#32 - Elisa Ferreira # Porque Sobe - Já era esperado e concretizou-se: de administradora, Elisa Ferreira passou a vice-governadora do Banco de Portugal. A supervisão prudencial bancária continuou sob a sua tutela. A venda do Novo Banco, em que se envolveu, foi um dos sucessos do ano passado, no qual se verificou a estabilização em grande parte do sistema. Mas a banca é um dossiê que ainda causa preocupações. Há malparado em excesso e o poderio nacional na banca europeia é escasso.

#33 - Jerónimo de Sousa # Porque Sobe - Os principais critérios que servem de base à pontuação final não sofreram alterações em relação ao ano passado, mas Jerónimo de Sousa subiu três posições no "ranking" dos Mais Poderosos. O secretário-geral do PCP continua a ser um dos principais responsáveis pela viabilização da actual solução governativa, que poucos acreditavam que durasse tanto tempo. A forte ligação do PCP ao movimento sindical, em particular a CGTP, dá a este partido um poder que os outros não têm.

#34 - João Vieira de Almeida # Porque Sobe - João Vieira de Almeida sobe três lugares no "ranking" dos Mais Poderosos. O escritório que lidera sedimentou o seu plano de internacionalização nos últimos três anos, facto que permitiu, segundo revelou, que a firma atingisse um patamar, ao nível dos resultados financeiros, superior aos 50 milhões de euros por ano. A presença da sociedade que lidera em algumas das principais transacções realizadas em Portugal asseguram a este advogado uma presença entre os poderosos da economia.

#35 - Gonzalo Gortázar # Porque Sobe - O CaixaBank vai passar a ter o controlo total no capital do BPI, esperando que a perda da qualidade de sociedade aberta, que afastará todos os accionistas minoritários, fique concluída até ao final do ano. Gonzalo Gortázar é a face do investimento do grupo espanhol no banco, que tem vindo a desfazer-se de activos em sectores não estratégicos. Também tem havido alienação de negócios do BPI ao próprio accionista. É o CaixaBank a transformar-se num banco ibérico. Com Gortázar ao leme.

#36 - António Ramalho # Porque Entra - António Ramalho entrou no Novo Banco para o vender. Conseguiu uma operação de gestão de passivo, com recompras de dívida por investidores. E esse foi um passo para vender 75% do Novo Banco. Ramalho fica como um dos rostos da alienação. Apesar de ainda pesar para o Fundo de Resolução, o Novo Banco está no caminho da recuperação. Os créditos novos e a gestão dos "velhos" fazem de Ramalho um importante "player", e com isso entra na lista dos Mais Poderosos.

#37 - Francisco Louçã # Porque Sobe - Francisco Louçã mantém segura a sua posição no "ranking" dos Mais Poderosos, com uma subida de duas posições que se deve mais a ajustamentos noutros nomes do que a uma ascensão efectiva. O seu poder resulta da união entre a sua influência política e partidária, com o seu poder mediático, bem patente na sua presença na televisão, rádio e imprensa. A actual solução governativa, onde o seu partido é um apoio imprescindível do Governo, reforça o estatuto de senador da esquerda.

#38 - Joana Marques Vidal # Porque Sobe - Joana Marques Vidal sobe posições no "ranking" dos Mais Poderosos numa altura em que o Ministério Público continua a ter em mãos grandes processos de investigação e a dar prioridade à criminalidade económica. A morosidade das investigações continua a jogar contra ela, mas a sua popularidade aumenta à medida em que se aproxima o termino do seu mandato, em Outubro deste ano. Fique ou não, conquistou a fama de saber enfrentar os poderosos.

#39 - Catarina Martins # Porque Sobe - A coordenadora do Bloco de Esquerda galgou três posições, mas a sua pontuação não se alterou face a 2017. Ou seja, Catarina Martins é mais poderosa porque, ao contrário do que aconteceu com outros líderes, não perdeu poder. A líder do Bloco de Esquerda continua a ser determinante na solução governativa actual: sem o apoio do BE, o Executivo socialista não tem votos suficientes para aprovar medidas no Parlamento, mesmo que conte com o PCP.

#40 - Daniel Proença de Carvalho # Porque Desce - Muitas vezes apelidado de "advogado dos poderosos", Daniel Proença de Carvalho assegura ele próprio um lugar entre os poderosos, ainda que com uma ligeira descida face ao ano passado. Porque Angola - com a qual mantém grande proximidade profissional - tem vindo a reduzir o peso na economia portuguesa e porque se viu envolvido de forma pouco clara na Operação Fizz. Mantém, contudo, o seu poder, tanto ao nível empresarial, como político e de influência.

#41 - António Mota # Porque Entra - Os resultados da Mota-Engil ficaram-se em 2017 pelos 2 milhões de euros, devido a questões contabilísticas em Angola, e o grupo não entregou dividendos aos accionistas. Ainda assim, a actividade está a crescer, a carteira bate recordes e continua a entrar em novos mercados. António Mota pediu e Jorge Coelho aceitou voltar à administração do grupo, mas como não executivo. Ainda que não pense reformar-se já, António Mota quer começar a preparar a sucessão.

#42 - Francisco Pinto Balsemão # Porque Desce - O seu grupo de media está mais pequeno. Vendeu a área de revistas e ficou com presença menos diversificada e pluralista na comunicação social, algo que Francisco Pinto Balsemão sempre defendeu. Ficou com a SIC e o seu Expresso. O falhanço no empréstimo obrigacionista e a crise dos media obrigaram a Impresa a tomar medidas, para ficar mais pequena. Mas conseguiu que a rival TVI não fosse parar às mãos da Meo. E continua sem haver novo canal de sinal aberto.

#43 - José Miguel Júdice # Porque Sobe - Subiu dois lugares na lista dos Mais Poderosos, muito por força do comentário político que assina semanalmente na TVI 24. Depois, também é verdade que continua a ser uma personalidade incontornável na sociedade portuguesa e no mundo empresarial. José Miguel Júdice tem uma rede de amigos e aliados também eles com poder nos mais diversos domínios e, é preciso não esquecer, está entre os sócios fundadores daquela que é hoje uma das principais firmas de advocacia do país.

#44 - Jorge Magalhães Correia # Porque Entra - No último ano, Jorge Magalhães Correia, que preside à líder de mercado dos seguros, foi conquistando poder no sector da banca. O investimento da Fosun no BCP tem o seu dedo. É "partner" global do grupo chinês, que comprou a maioria do capital da Fidelidade à Caixa Geral de Depósitos em 2014. Chega, quatro anos depois, à administração não executiva do BCP, a que junta à presença em conselhos de outras empresas, da REN à Luz Saúde. Papéis que o obrigam a ser menos discreto.

#45 - Margarida Matos Rosa # Porque Entra - Nomeada para presidente da Autoridade da Concorrência em 2016, Margarida Matos Rosa avançou, em força, para acções buscas em investigações que tomou em mãos. Os resultados podem demorar alguns anos, e ainda não há um marco na sua gestão, mas mostra empenho em que a Autoridade da Concorrência apareça no mapa e seja, mais do que respeitada, temida. Este ano ainda bateu de frente com a Altice, por causa do negócio que tentou fazer com a Media Capital.

#46 - Rui Rio # Porque Entra - Rui Rio surge pela primeira vez no "top 50" dos poderosos da economia portuguesa depois de avançar com a candidatura à presidência do PSD e vencer as eleições directas, em Janeiro deste ano, contra Pedro Santana Lopes, com 54% dos votos. No primeiro meio ano no cargo já fez acordos latos com o Governo em matérias como a descentralização e os fundos comunitários, e "deu a mão" ao PS na aprovação parlamentar das alterações à legislação laboral e da Lei das Finanças Locais.

#47 - António Rios Amorim # Porque Mantém - Entrou na lista de 2017 e segurou o mesmo lugar no "ranking" deste ano, depois de ter reforçado a liderança mundial da Corticeira Amorim no sector da cortiça, através da compra de três concorrentes internacionais. O grupo de Mozelos, com vendas superiores a 700 milhões de euros, em mais de uma centena de países, prossegue a estratégia de aposta na inovação, testando novos produtos e tecnologias. Sob o comando de António Rios Amorim, a Corticeira mantém o brilho na bolsa.

#48 - Durão Barroso # Porque Desce - A sua ligação ao Goldman Sachs fez Durão Barroso subir no "ranking" dos Mais Poderosos do Negócios em anos anteriores. No entanto, as dúvidas demonstradas nomeadamente pela provedora de Justiça da União Europeia limitam a sua margem de acção. Tudo o que faz e todas as reuniões que tenha serão olhadas à lupa. O Goldman Sachs terá também um novo presidente, o que, para já, motiva dúvidas sobre as mudanças que poderá operar no banco mais poderoso do mundo.

#49 - Pedro Nuno Santos # Porque Entra - Além de principal responsável pela ligação entre Governo e PS com os parceiros da plataforma parlamentar que apoia o Executivo, e de ser o líder da ala esquerda socialista, Pedro Nuno é também, cada vez mais, o favorito à sucessão de António Costa. Com a votação do último orçamento da legislatura, cuja negociação se prevê ainda mais espinhosa do que as anteriores, e as legislativas de 2019 no horizonte, é crescente a influência de Pedro Nuno Santos no quadro político nacional.