O líder do Governo espanhol pode avançar com uma nova taxa que afecte os bancos. O Santander já avisou que irá reagir se tal acontecer. Mas ainda não se concretizou.

Pedro Sánchez O líder do Governo espanhol pode avançar com uma nova taxa que afecte os bancos. O Santander já avisou que irá reagir se tal acontecer. Mas ainda não se concretizou.