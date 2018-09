Aliada em teoria, Catarina Martins lidera um partido que entra facilmente no eleitorado do PS, mas que também é vulnerável aos ataques do PS. A maioria que Costa tanto ambiciona pode vir do Bloco.

Catarina Martins Aliada em teoria, Catarina Martins lidera um partido que entra facilmente no eleitorado do PS, mas que também é vulnerável aos ataques do PS. A maioria que Costa tanto ambiciona pode vir do Bloco.