Marcelo Rebelo de Sousa O Presidente da República quis Lobo Xavier na sua equipa de conselheiros, no Conselho de Estado. Um reconhecimento da posição e influência do advogado e fiscalista que integra o CDS-PP.

Assunção Cristas Lobo Xavier gaba-lhe o "estilo jovem" e a líder do CDS-PP retribui-lhe mantendo-o como conselheiro e chamando-o para lugares na cúpula do partido, em que mantém o estatuto de barão.

António Mota O líder da Mota-Engil trabalha desde 2006 com Lobo Xavier, que desempenha no grupo as funções de administrador não executivo. É um dos seus cargos mais antigos em empresas.