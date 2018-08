O presidente do Bundesbank era considerado o sucessor natural de Draghi, mas Merkel terá outros planos. Weidmann opõe-se à estratégia da política monetária de Draghi.

Wolfgang Schäuble Já deixou de ser o ministro das Finanças alemão, mas o poder das suas declarações mantém-se. O agora presidente do Parlamento foi crítico da estratégia de Draghi no passado.