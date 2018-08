O presidente da Anacom avançou com várias decisões de processos que envolvem a dona da Meo. A proposta para reduzir em mais de 50% dos preços da Fibroglobal é um dos exemplos.

