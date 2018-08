Foi escolhido para director-geral editorial da Cofina, com responsabilidades em todas as publicações. E concluiu a integração física das redacções.

Já esteve ligada ao negócio da comunicação social, mas agora está na pasta e papel. Merece a confiança do núcleo de accionistas fundador da Cofina e Altri, não tendo laços familiares com eles.

