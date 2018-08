É o líder da Sonae, grupo que detém os hipermercados Continente, os principais concorrentes, desde sempre, em território português da dona do Pingo Doce.

Paulo Azevedo É o líder da Sonae, grupo que detém os hipermercados Continente, os principais concorrentes, desde sempre, em território português da dona do Pingo Doce.

Juan Roig A chegada da cadeia Mercadona a Portugal pode vir a afectar directamente a insígnia da Jerónimo Martins. O grupo espanhol vai entrar no mercado português no próximo ano.

Catarina Martins A coordenadora do BE quer limitar os salário dos gestores para diminuir a actual disparidade entre patrões e trabalhadores. E tem usado na defesa da medida o que considera ser o mau exemplo da JM.