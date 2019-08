Há dois anos, a propósito da queda do BES, Horta Osório dizia que Carlos Costa foi o único a ter "a coragem de enfrentar Ricardo Salgado".

Ricardo Salgado Há dois anos, a propósito da queda do BES, Horta Osório dizia que Carlos Costa foi o único a ter "a coragem de enfrentar Ricardo Salgado".

Artur Santos Silva Quando Horta Osório estava à frente do Santander Portugal, o banco comprou uma posição no BPI, então liderado por Santos Silva, que não gostou de não ter tido explicações.