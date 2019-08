O ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo é o principal alvo das críticas do Bloco ao Governo. Tudo por causa da política austeritária e dos entraves a mais investimento público.

