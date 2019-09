Um peso pesado do Partido Republicano, com grande experiência política, o vice-presidente é um homem de confiança de Donald Trump.

Mike Pence Um peso pesado do Partido Republicano, com grande experiência política, o vice-presidente é um homem de confiança de Donald Trump.

Da ala mais à direita do Partido Republicano, Miller juntou-se a Trump ainda durante a campanha e é o seu principal conselheiro político.

Stephen Miller Da ala mais à direita do Partido Republicano, Miller juntou-se a Trump ainda durante a campanha e é o seu principal conselheiro político.