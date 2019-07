O secretário-geral da CGTP será sempre o principal aliado do PCP para protestar nas ruas contra as políticas de direita e do governo e os abusos do patronato contra a classe trabalhadora.

Arménio Carlos O secretário-geral da CGTP será sempre o principal aliado do PCP para protestar nas ruas contra as políticas de direita e do governo e os abusos do patronato contra a classe trabalhadora.