O atual administrador do Novo Banco fez parte do Grupo Champalimaud, tal como o presidente da Fidelidade. Trabalharam juntos na Mundial Confiança e na Fidelidade.

