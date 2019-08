Foi uma das vozes entre os históricos do PSD que se levantaram para defender Rui Rio, que tem entre os seus vice-presidentes um amigo de Arnaut: Nuno Morais Sarmento.

Rui Rio Foi uma das vozes entre os históricos do PSD que se levantaram para defender Rui Rio, que tem entre os seus vice-presidentes um amigo de Arnaut: Nuno Morais Sarmento.

José Eduardo Martins Foi secretário de Estado do Desenvolvimento Regional quando Arnaut assumiu o Ministério das Cidades, no governo de Santana Lopes. Este sócio da Abreu Advogados é um aliado de José Luís Arnaut.

Cornelius Brandi É presidente do comité executivo da sociedade de advogados europeia CMS, órgão que Arnaut também integra. O grupo CMS contou em 2018 com receitas totais de 1,36 mil milhões de euros.