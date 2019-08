Faz parte do círculo de amigos próximos da presidente da AdC. A amizade nasceu nos EUA, onde estiveram na mesma altura: Francisco Veloso no MIT, Margarida Matos Rosa em Princeton.

Francisco Veloso Faz parte do círculo de amigos próximos da presidente da AdC. A amizade nasceu nos EUA, onde estiveram na mesma altura: Francisco Veloso no MIT, Margarida Matos Rosa em Princeton.

Os seus caminhos cruzaram-se em Bruxelas, quando Margarida Matos Rosa vivia na Bélgica. O contacto com o atual diretor-geral da DG Comp mantém-se ainda hoje.

Johannes Laitenberger Os seus caminhos cruzaram-se em Bruxelas, quando Margarida Matos Rosa vivia na Bélgica. O contacto com o atual diretor-geral da DG Comp mantém-se ainda hoje.