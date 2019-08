Maria José Morgado A magistrada foi nomeada no mandato de Lucília Gago para coordenadora do MP junto do Supremo, onde corre o inquérito da operação Lex, que tem dois juízes desembargado- res suspeitos de corrupção.

António Ventinhas O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, liderado por António Ventinhas, esteve alinhado com a PGR na negociação do novo estatuto e na oposição às alterações do PS e do PSD.

Carlos Alexandre O superjuíz do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) tem uma palavra decisiva a dizer no andamento e finalização das investigações, trabalhando de perto com o Ministério Público.

Ivo Rosa É o outro magistrado com funções no TCIC, com o qual o MP trabalha de perto. Têm tido, no entanto, alguns embates, como no caso da legalidade de provas na Operação Marquês.