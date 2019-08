O Facebook quer criar uma moeda digital, a Libra, o que já fez soar alarmes nos reguladores. Foi o caso do BCE. Draghi disse que as preocupações são "substanciais" pelo que têm de ser resolvidas.

Mark Zuckerberg O Facebook quer criar uma moeda digital, a Libra, o que já fez soar alarmes nos reguladores. Foi o caso do BCE. Draghi disse que as preocupações são "substanciais" pelo que têm de ser resolvidas.

John Cryan O ex-CEO do banco alemão Deutsche Bank, John Cryan, foi crítico da política monetária seguida pelo BCE. Os juros baixos e as exigências de capital têm tido impacto nas contas do banco.

Donald Trump O Presidente norte-americano, que se dirigiu ao presidente do BCE no Twitter como "Mario D.", acusou o banco central de manipular a divisa, fazendo desvalorizar o euro face ao dólar.