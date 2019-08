A líder do Bloco, que foi uma das maiores críticas da ideia de bloco central, é a mais bem colocada para ajudar o PS a formar maioria no pós-eleições, o que reduziria a margem de utilidade de Rui Rio.

Catarina Martins A líder do Bloco, que foi uma das maiores críticas da ideia de bloco central, é a mais bem colocada para ajudar o PS a formar maioria no pós-eleições, o que reduziria a margem de utilidade de Rui Rio.

Moreira da Silva O ex-ministro da Energia de Passos desferiu ataque violento a Rio depois das Europeias, propondo até a troca do líder antes das Legislativas. o diretor-geral da OCDE é um dos rostos para o futuro do partido.

Pinto da Costa Na autarquia, contra a "promiscuidade entre política e futebol", Rio envolveu-se numa guerra com o FC Porto por causa do Plano de Pormenor das Antas e nunca recebeu os campeões na câmara.