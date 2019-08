A ministra da Saúde pôs fim ao contrato de PPP do Hospital de Braga com a José de Mello Saúde, revertendo a gestão para o Estado. E já anunciou que não renovará a PPP de Vila Franca em 2021.

