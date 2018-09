É amigo desde os tempos de juventude, partilhando as ligações aos círculos católicos. Marcelo foi um grande apoiante da sua candidatura a secretário-geral das Nações Unidas.

António Guterres É amigo desde os tempos de juventude, partilhando as ligações aos círculos católicos. Marcelo foi um grande apoiante da sua candidatura a secretário-geral das Nações Unidas.

Tomou o lugar de Marcelo como comentador-estrela e não afasta a hipótese de o voltar a substituir daqui a uns anos. São amigos. Mendes traduz muitas vezes o pensamento do Presidente.

