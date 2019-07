Os dois ramos da família Amorim que controlam a Corticeira dão-se muito bem. A líder do grupo (que tem o nome do pai Américo) e o seu primo António são amigos de longa data.

A filha mais nova do falecido Américo é amiga e colega de Rios Amorim, quer na administração da Corticeira quer no negócio dos vinhos (Quinta Nova), que é por si liderado.

Administradora da Corticeira, onde também é diretora de Sustentabilidade, Cristina Rios Amorim é casada com Pedro Baptista, um dos melhores amigos do seu irmão António.

O CEO do grupo NewCoffee (com marcas como a Caféeira, Sanzala, Caffècel, Bogani, Lavazza e Novo Dia), que tem sede em Paredes, é um dos melhores amigos de António Rios Amorim.

