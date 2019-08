O novo presidente da Sonangol garantiu que a companhia angolana "continua a querer ser parceiro de referência na Galp e pretende reforçar os laços de cooperação com o Grupo Amorim".

Sebastião Martins O novo presidente da Sonangol garantiu que a companhia angolana "continua a querer ser parceiro de referência na Galp e pretende reforçar os laços de cooperação com o Grupo Amorim".

O ministro das Infraestruturas "pegou de caras" o conflito com o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, pondo-se do lado dos patrões e maximizando os serviços mínimos.

Pedro Nuno Santos O ministro das Infraestruturas "pegou de caras" o conflito com o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, pondo-se do lado dos patrões e maximizando os serviços mínimos.

O consórcio formado pela Amorim Luxury e a Vanguard Properties, do milionário francês Claude Berda, ganhou a corrida à compra dos dois mais relevantes ativos da Herdade da Comporta.

Claude Berda O consórcio formado pela Amorim Luxury e a Vanguard Properties, do milionário francês Claude Berda, ganhou a corrida à compra dos dois mais relevantes ativos da Herdade da Comporta.