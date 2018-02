O défice da balança comercial de bens em Portugal agravou-se em 2017, atingindo o quarto valor mais elevado entre todos os países da Zona Euro.

Os dados foram publicados esta quinta-feira pelo Eurostat e mostram que apenas França, Espanha e Grécia atingiram no acumulado de 2017 um défice comercial superior ao de Portugal.

A diferença entre as importações e exportações de bens em Portugal atingiu 13,8 mil milhões de euros no ano passado, o que representa um agravamento do défice comercial face aos 11,2 mil milhões de euros de 2016.

Todos os países com um défice superior ao de Portugal também agravaram a sua balança comercial. França apresentou um défice de 79,1 mil milhões de euros, Espanha 26 mil milhões de euros e Grécia 21,5 mil milhões de euros. Fora da Zona Euro o Reuno Unido apresenta o défice mais elevado: 175,9 mil milhões de euros.

O agravamento do défice português ocorreu apesar do crescimento acentuado das exportações. O crescimento de 10% nas vendas de mercadorias ao exterior foi o sétimo mais elevado entre os países da Zona Euro, mas as importações também cresceram a bom ritmo (+12%), o que explica o agravamento do défice comercial.

No conjunto da Zona Euro foi apurado em 2017 um excedente comercial de 238,1 mil milhões de euros com o resto do mundo, abaixo do registado no ano anterior (265,2 milhões de euros). Este agravamento resultou do crescimento das importações (+9,7%) superior ao das exportações (7,1%).

A Alemanha contribui de forma decisiva para o excedente comercial da Zona Euro em 2017, já que o valor das exportações foi superior ao das importações em 249 mil milhões de euros, um valor em linha com o registado em 2016. As exportações na maior economia europeia aumentaram 6% e as importações subiram 8%.