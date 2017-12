A relação dos portugueses com o dinheiro em seis gráficos

Os portugueses gostam muito de usar moedas e notas no dia-a-dia: usam-nas em 8 em cada dez pagamentos. Mas ao mesmo tempo são dos que menos dinheiro vivo trazem na carteira: em média apenas 29 euros, o valor mínimo na Zona Euro, comparável apenas aos 32 euros de França, e muito longe dos 100 euros que alemães e luxemburgueses trazem nos bolsos.

Muitos pagamentos em notas e moedas Cerca de oito em cada dez pagamentos no dia a dia em Portugal são feitos em notas e moedas. É um valor relativamente elevado. Em termos de valor, metade é feita em dinheiro vivo. Valores baixos em dinheiro Em média um pagamento em dinheiro em Portugal é de 7,8 euros, o valor mais baixo da Europa. Portugueses fazem dois pagamentos em dinheiro a cada três dias. 30 euros nos gastos em cartão Em média um pagamento com cartão em Portugal é de 29,5 euros, o valor ligeiramente abaixo da média da Zona Euro. Portugueses fazem um pagamento com cartão a cada três dias. Maioria diz ser fácil levantar 65% dos portugueses diz ser muito fácil levantar dinheiro num multibanco ou no banco, o quarto valor mais elevado. Além disso, os bancos cobram poucas taxas pelo serviço. 27% tem dinheiro no colchão Quase um terço dos portugueses (27%) tem uma reserva de dinheiro em casa por precaução, um valor acima da média de 24% na Zona Euro. O Leste destaca-se neste indicador. 7% têm mais de mil euros no colchão Entre os que têm uma reserva de dinheiro em casa, só 7% têm mais de mil euros e 55% tem menos de 250 euros. Eslovenos, lituanos, austríacos e gregos são os que mais guardam.



Estes são alguns dados de um inquérito encomendado pelo BCE e que pela primeira vez estuda a relação dos europeus com o dinheiro no dia-a-dia.

Da informação recolhida sobre Portugal fica-se a saber também que, em média, cada pagamento em dinheiro não chega a 8 euros (outro mínimo europeu), enquanto que em cartão atinge os 30 euros, mais próximo da média europeia. E que em cada dez dias, os portugueses fazem 14 compras a dinheiro, mas apenas 3 com cartão.

Noutras dimensões, o relatório evidencia que os portugueses estão entre os que consideram que levantar dinheiro no multibanco ou aos balcões é muito fácil e barato – o que pode ajudar a explicar que tendam a andar com pouco dinheiro na carteira. E diz-nos ainda que não é apenas na carteira que trazem pouco dinheiro, é também debaixo do colchão. É que se cerca de 27% guarda dinheiro em casa como reserva, só 7% tem mais de mil euros, enquanto 55% tem menos de 250 euros.

Entre as conclusões do estudo o BCE destaca que a utilização generalizada do dinheiro, mesmo em contextos de acesso fácil e barato a meios alternativos contraria uma ideia de que o dinheiro vivo está rapidamente a ser substituído pela sua versão electrónica. Ao que parece, os europeus continuam a adorar notas e moedas. Os portugueses que o digam.