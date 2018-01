Vítor Bento: "Pelas minhas contas, a solução para o BES vai custar uns 10 mil milhões"

O Governo geriu bem o difícil legado que em 2015 recebeu na frente financeira, defende o economista que em 2014 liderou o BES no mês do seu colapso e foi o primeiro CEO do Novo Banco, de onde saiu em Setembro em ruptura com o Banco de Portugal.





Mário Centeno já terá mobilizado já cerca de 10 mil milhões de euros para estabilizar o sistema financeiro. É muito dinheiro? Agiu bem?

No geral acho que agiu bem, porque não tinha muita margem de manobra. Os erros que se cometeram com o sistema financeiro foram dos anos anteriores, deixando uma margem de manobra limitada ao novo Governo.





Uma das questões é perceber em que medida é que gastar mais de 3.000 milhões de euros no Banif ou uma recapitalização de quase cinco mil milhões da Caixa Geral de Depósitos são quantidades excessivas de dinheiro para a necessidade estrita de estabilizar o sistema?

Vamos ver. No caso da CGD, se não tivesse esse aumento de capital, provavelmente não teria condições legais, regulatórias para sobreviver ou teria de ter uma contracção da actividade brutal. Relativamente aos outros casos, insisto que adiaram-se demasiado os problemas.



Essa é uma convicção que tira também da sua experiência no Novo Banco?

Sim. Também da experiência no Novo Banco.





E acha que a solução que agora foi encontrada é uma boa, à luz de quem esteve dentro do processo?

A solução que foi encontrada foi provavelmente a solução possível no ‘timing’ em que ela teve de ser tomada. Quando chegamos a uma solução de desespero qualquer solução serve, mas temos é de perceber se era possível ou não ter tido soluções melhores. Pelas minhas contas, enfim com a ficção do Fundo de Resolução que dizem que é dos bancos – o que é uma ficção – a solução do BES vai custar à volta dos 10 mil milhões de euros. Não sei qual teria sido o resultado se esses 10 mil milhões tivessem sido adiantados antes da resolução, por exemplo. Vale a pena questionar.





A banca em termos gerais já está fora de perigo?

Os bancos têm sempre uma situação contingente. Nunca há nada que esteja completamente protegido. Mas o sistema financeiro está hoje melhor do que estava. E não nos podemos esquecer que o que aconteceu, e porque aconteceu. Mudou a estrutura da banca portuguesa.





Para melhor?

Não sei se é melhor, se é pior. A estrutura da banca, a própria estrutura de capital, mudou face ao que era há 10 anos e isso há-de ter as suas consequências. Além disso, a banca em geral, e obviamente a nossa porque passou a crise mais tarde e portanto tem outras dificuldades, está a ser confrontada com uma disrupção muito grande do seu modelo de negócio, com a digitalização e também por efeitos regulatórios. Há por isso problemas de rentabilidade estruturais e há ainda problemas de "legacy" por resolver, o que dificulta a transição.





O caso do malparado, por exemplo.

Exactamente. O que torna mais difícil uma transição inevitável e que terá impacto estrutural quer ao nível da presença física dos bancos, quer ao nível do seu próprio pessoal.





Mas esse processo está atrasado?

Está a correr.





Acha que 2018 vai representar um salto na afirmação desse modelo de negócio? Vamos continuar a tentar resolver os problemas do passado?

Vamos continuar a fazer as duas coisas. Estas coisas não funcionam tanto com saltos. Nesses processos cumulativos há quem fique pelo caminho e há quem suceda. As entidades que podem de alguma forma dar saltos são os novos entrantes.





Empresas como a SIBS e outras que poderão a vir fazer os pagamentos podem empurrar a banca a mudar. Carlos Moedas diz que estão a pisar os calcanhares da banca. É isso?

Uma das alterações regulatórias significativas – e é mais europeia do que mundial – é a possibilidade de muitas actividades que até aqui estavam reservadas aos bancos, nomeadamente na área de pagamentos, poderem ser extraídas deles, que podem assim passar a ser apenas depositários das contas. Nesse caso, as actividades de valor acrescentado são extraídas para outras áreas. Isto é um desafio que os bancos terão de resolver.





