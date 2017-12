Emprego sobe, precariedade não desce

O emprego está ao nível mais elevado dos últimos oito anos, mas à luz das estatísticas disponíveis, a "qualidade" do trabalho revela dados contraditórios. Se os salários revelam alguma tendência de recuperação, num período marcado por sucessivos aumentos do salário mínimo, a precariedade permanece a níveis bastante elevados. No terceiro trimestre de 2017 – o último para o qual o INE apresenta dados – a tendência inverteu-se e a proporção de contratos a prazo no trabalho dependente ultrapassou os 19%, o peso mais alto desde o início da série, o que fez subir a proporção de precários para o terceiro nível mais alto desde 2011.



Os dados foram analisados pelo Negócios depois do discurso do primeiro-ministro, António Costa, que dedicou ao mercado de trabalho uma parte da mensagem de Natal. "Não apenas mais, mas sobretudo melhor emprego. Essa é a prioridade que definimos para o ano de 2018: emprego digno, salário justo, oportunidade de realização profissional são condições essenciais para os jovens perspectivarem o seu futuro aqui connosco, em Portugal".



O Governo afirma que "as empresas criaram" 242 mil novos postos de trabalho. Uma conclusão que, em termos líquidos, se pode retirar dos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) se forem considerados os últimos três anos. De acordo com os registos mensais – os únicos que são comparáveis com o período anterior a 2011 – Portugal terá um nível de emprego que não registava desde 2009 – há oito anos.



No mesmo inquérito ao emprego, o INE pergunta às pessoas qual o seu rendimento médio mensal líquido, que também é influenciado pelos impostos. As respostas indicam que os portugueses levam para casa, em média, 861 euros por mês, valor que subiu 2,5% em termos homólogos, quando há um ano avançava 1,3%.



Os dados sobre remunerações declaradas à Segurança Social, disponibilizados pelo Banco de Portugal, também sugerem que os salários estarão a acelerar. Em termos homólogos os vencimentos subiam 1,4% em Outubro de 2016 e 2,5% em Outubro deste ano (dados provisórios). Em causa está a variação homóloga das remunerações médias desde o início do ano.





Precariedade estabiliza

A estabilidade do peso dos vínculos mais precários parece ser o elemento contraditório com o discurso de um Governo que fez do combate à precariedade uma das suas bandeiras mas que, como assumiu na semana passada o primeiro-ministro, se comprometeu na primeira metade da legislatura a travar alterações à legislação laboral.



Os dados revelam que a taxa de contratos precários não está a descer, muito por causa da evolução mais recente. No terceiro trimestre deste ano, a proporção de contratos a prazo no total de trabalho por conta de outrem superou os 19%, pela primeira vez desde o início da série, em 2011.



Isso ajuda a explicar que aquele que é geralmente analisado como o indicador de precariedade – que além de considerar os contratos a prazo inclui também outros vínculos mais "atípicos" – tenha atingido nesse mesmo trimestre um peso de 22,5% no trabalho dependente, o terceiro mais alto da série que começa em 2011.



Mesmo considerando a média móvel de quatro trimestres, o ano terminado em Setembro aponta para uma taxa de precariedade de 22%, semelhante à que se registou em 2011.





O programa de vínculos precários do Estado, que se espera que leve a admissões para o quadro no próximo ano, pode influenciar positivamente estes dados, na medida em que promete maior estabilidade laboral a um universo de trabalhadores ainda por definir, mas que parte de mais de 30 mil pedidos de trabalhadores do Estado.



No sector privado, o discurso do Governo sobre legislação laboral começou a mudar depois de ter falhado o acordo em concertação social (ver texto à esquerda). Vieira da Silva tem prometido alterações ao nível da contratação colectiva e do combate à precariedade, que ainda vai discutir com os parceiros sociais. É possível que as alterações fiquem entre a pressão da esquerda, no Parlamento, e a pressão dos patrões, em concertação social.