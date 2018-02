Taxa de desemprego abaixo dos 8% pela primeira vez em 14 anos

A taxa de desemprego em Portugal arrancou o ano com a mesma tendência registada nos últimos meses. De acordo com os dados provisórios do Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa de desemprego atingiu em Janeiro os 7,9%, o que representa o nível mais baixo em quase 14 anos.

A taxa de Janeiro compara com os 8% registados em Dezembro, sendo que o valor foi hoje revisto em baixa pelo INE (anteriormente o INE tinha reportado uma taxa de 8,2% para o último mês de 2017). Comparando com Janeiro de 2017, a queda da taxa de desemprego ascendeu a 2,2 pontos percentuais, sendo que nesse mês ainda se encontrava acima dos 10%. Segundo o INE, a taxa de desemprego em Portugal está agora no nível mais reduzido desde Julho de 2004. Em Janeiro existiam 410,6 mil pessoas sem emprego em Portugal, o que representa uma descida de 1,7 mil contra Dezembro. Já a população empregada aumentou em 1,9 mil pessoas para 4,77 milhões. Comparando com Janeiro de 2017, o número de desempregados baixou em 107 mil, sendo nos últimos 12 meses foram criados 162,4 mil novos empregos. A taxa de desemprego dos jovens (entre 15 e 24 anos) ficou estável em 22,2% face a Dezembro, registando uma queda de 3,2 pontos percentuais contra Janeiro de 2017. A taxa de desemprego dos adultos baixou uma décima para 6,8%, situando-se em 7,5% nos homens e 8,3% nas mulheres.

