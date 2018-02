Governo quer discutir amanhã contratação colectiva. Patrões contestam

Miguel baltazar

O Governo quer antecipar para a reunião de concertação social desta quarta-feira o debate sobre contratação colectiva, que estava previsto para o final do mês. Trata-se de um dos temas mais sensíveis para os sindicatos, para o Bloco de Esquerda, e para o PCP, que anunciou esta quarta-feira que vai forçar um debate no Parlamento precisamente sobre esta questão, a 14 de Março.



A decisão apanhou de surpresa as confederações patronais, já que segundo explicaram ao Negócios fontes sindicais e patronais o que estava previsto para esta quarta-feira era o debate de matérias relacionadas com a formação.

João Vieira Lopes, da Confederação do Comércio (CCP), explicou ao Negócios que as confederações patronais manifestaram "estranheza" pelo agendamento desta matéria, pedindo que o Governo mantenha o calendário inicial. Também Sérgio Monte, da UGT, afirmou ao Negócios que há "um pedido de alteração do tema" por parte das confederações patronais, mas que até ao início desta noite a agenda se mantinha.



A reunião decorre numa altura em que PCP e Bloco de Esquerda aumentam a pressão sobre o Governo para alterações à legislação laboral. Esta quarta-feira o PCP anunciou que vai forçar a discussão no Parlamento de um projecto sobre contratação colectiva e horários de trabalho.



Entre a pressão da esquerda e da CGTP, que pedem a revogação da norma que prevê a caducidade dos contratos colectivos, e a pressão das confederações patronais, que não querem qualquer alteração à legislação laboral, Vieira da Silva tem mantido uma postura moderada. "Vou ser claro: nós não somos a favor da reversão da caducidade da contratação colectiva", disse, há cerca de um ano, citado pela TSF.

A questão da caducidade, introduzida no Código do Trabalho quase uma década antes da chegada da troika, tem justificado chumbos do PS às propostas de PCP e BE. Tal como aconteceu com a reposição horas extraordinárias.



Se a CGTP defende o fim da caducidade das convenções colectivas, a UGT quer alterar esta figura. Ao Negócios, o dirigente Sérgio Monte explica que a intenção é que a caducidade seja "regulamentada" de forma a que um pedido de denúncia de uma convenção colectiva – que estabelece uma série de direitos ao nível do salário ou dos horários, por exemplo – tenha de ser "muito bem justificado". Alem disso, a UGT quer alargar as matérias nas quais os contratos colectivos não podem ter regras menos favoráveis do que a lei geral.