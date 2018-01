Luísa Guimarães é nova Inspectora-Geral do Trabalho

Luísa Guimarães, que já foi vice-presidente do Instituto da Segurança Social, vai substituir Pedro Pimenta Braz à frente da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT). Fernanda Campos, que era directora do centro local do grande porto, será a sub-inspectora.

Depois de ter sido chefe de gabinete Ferro Rodrigues quando este era ministro do Trabalho, entre outras assessorias políticas, foi directora da Comissão de Coordenação do Fundo Social Europeu e vice-presidente do Conselho Directivo do Instituto da Segurança Social, entre 2006 e 2011.



Fernanda Campos, inspectora de carreira, desempenhava desde 2015 "as funções de directora do Centro Local do Grande Porto" da ACT. Licenciada em Direito exerceu até 1996 a profissão de advogada.



Pedro Pimenta Braz foi demitido na sequência da divulgação interna de um email com informações sobre uma das funcionárias, a poucos dias do final do período de cinco anos da sua comissão de serviço.



"A nova Inspetora-Geral, Luísa Guimarães, e a nova Subinspetora-Geral, Fernanda Campos, que hoje, 22 de Janeiro, iniciaram funções, são nomeadas em regime de substituição até se concluir o procedimento concursal pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP)", afirma o Governo.

