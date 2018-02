Há acordo na Alemanha: SPD fica com as Finanças

EPA

Parece haver fumo branco nas negociações alemãs: Angela Merkel e Martin Schulz chegaram a acordo para governar. Segundo os media germânicos, os sociais-democratas conseguiram ficar com pastas importantes: Finanças, Negócios Estrangeiros e Trabalho. Um sinal positivo para os esforços de reforma da Zona Euro.

As eleições alemãs já foram há mais de quatro meses e a vencedora, Angela Merkel, tinha tido até agora dificuldade em encontrar um parceiro com o qual pudesse governar. O acordo de princípio firmado agora com o SPD terá ainda de ser aprovado pela base do partido. A conquista de importantes ministérios será um trunfo importante para a coligação ser aprovada pelos sociais-democratas.

Os jornais alemães escrevem que, após ter recusado conceder o Ministério das Finanças aos liberais do FDP durante as conversações para a chamada "coligação Jamaica", Merkel aceitou cedê-la ao SPD, que obteve 20,5% dos votos na votação de Setembro, que ficará ainda com a pasta da diplomacia e a tutela conjunta do trabalho e dos assuntos sociais.

Depois de 12 dias de intensas negociações formais, a CDU acabou por ficar com a Chancelaria e com as pastas da Defesa e da Economia depois de vencer as eleições com cerca de 33%. Por outro lado, os aliados conservadores da Baviera (CSU), defensores do controlo da imigração e da entrada de refugiados no país, vão tomar conta do Ministério do Interior.

Num documento de 167 páginas e 14 capítulos que será a base da governação da maior economia europeia nos próximos quatro anos, um dos capítulos prioritários é precisamente o reforço da União Europeia, algo que era exigido por Martin Schulz, líder do SPD e que nos últimos anos foi presidente do Parlamento Europeu. O chefe de gabinete de Juncker já saudou essas referências ao bloco europeu nas redes sociais.

A 170 pages agreement for 4 years, opened by a strong Europe chapter, numerous committed references to the EU framework in all sectorial chapters, from digital single market to PESCO, from ePrivacy to copyright, from air quality to Natura2000. https://t.co/x1pNjg1XSE — Martin Selmayr (@MartinSelmayr) February 7, 2018

(Notícia em actualização)