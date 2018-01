Paris e Berlim vão apresentar propostas comuns para reformar a zona euro

A mensagem foi transmitida pelos ministros das Finanças dos dois países, Bruno Le Maire (na foto) e Peter Altmaier, que explicaram numa conferência de imprensa conjunta, após um encontro em Paris, que há abertura para outros se juntarem a esta iniciativa para a construção de um compromisso.





"Há que actuar agora" para cumprir a vontade comum de "uma integração rápida da zona euro nos próximos meses", indicou Le Maire, assinalando que o objectivo é que a zona euro esteja em condições de competir com a China e os Estados Unidos.

Altmaier acrescentou que o prazo indicado para encerrar um acordo sobre a reforma da zona euro "vai até finais de 2018".

Em matéria de fiscalidade, segundo o ministro francês, a ideia é que haja uma proposta franco-alemã, o mais tardar em Junho, com uma base comum em relação ao imposto sobre empresas.





O ministro alemão afirmou que se deve evitar uma competição nesta matéria no interior da União Europeia (UE). Os dois ministros também indicaram que querem "regular o 'bitcoin'" e outras moedas virtuais e que vão levar as suas sugestões à reunião do G20 que vai decorrer em Março na Argentina.