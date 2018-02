Produção das indústrias portuguesas muito abaixo da média do euro em Dezembro

O crescimento da produção industrial em Portugal desacelerou para 0,6% no final de 2017, o que compara com a subida de 5,2% registada na Zona Euro.

A produção industrial em Portugal cresceu muito abaixo da média do euro, em Dezembro, mês em que este indicador teve o melhor desempenho em pelo menos seis meses nos países da moeda única.





De acordo com os dados revelados esta quarta-feira, 14 de Fevereiro, pelo Eurostat, o crescimento da produção das fábricas portuguesas desacelerou para 0,6%, em termos homólogos, quando a média da Zona Euro foi de 5,2%.