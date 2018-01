Banco de Portugal substitui FMI na troika de credores

O valor da dívida do Estado no balanço do Banco de Portugal atingiu os 26,6 mil milhões de euros no final de Outubro, um valor equivalente ao empréstimo inicial do FMI que o Governo tem vindo a pagar antecipadamente. Estrangeiros ainda não regressaram à dívida.

O Banco de Portugal substitui o FMI na troika de grandes credores de Portugal. Esta é a alteração mais significativa no perfil de detentores de dívida pública nacional desde o final do programa de ajustamento. O movimento foi permitido pelo programa de compra alargada de activos do Eurosistema (PSPP), que levou a dívida no balanço do BdP para mais de 26 mil milhões de euros.



Dados do banco central mostram que entre Dezembro de 2014 e Outubro de 2017 a dívida pública detida por estrangeiros baixou 27 mil milhões de euros. Destes, 17 mil milhões são explicados por amortizações ao FMI (em Novembro o valor atingiu quase 20 mil milhões). E neste mesmo período, a dívida pública detida pelo banco central passou de cerca de mil milhões para cerca de 26 mil milhões de euros, um valor que iguala o empréstimo do FMI a Portugal no âmbito do programa de ajustamento que terminou em 2014.



Assim, no final de Novembro, o Tesouro português devia qualquer coisa como 24,3 mil milhões de euros ao Mecanismo Europeu de Estabilidade Financeira (MEEF, o fundo de resgate da União Europeia, gerido pela Comissão Europeia), 27,3 mil milhões de euros ao Fundo Europeu de Estabilidade Financeira (FEEF, o fundo de resgate da Zona Euro, entretanto rebaptizado Mecanismo Europeu de Estabilidade) e 26,6 mil milhões de euros ao Banco de Portugal. A troika de credores é agora composta por MEEE, FEEF e BdP.



Já ao FMI, no final de Novembro, Portugal só devia 6,5 mil milhões, o que traduz o esforço dos dois últimos governos por substituírem a dívida cara do Fundo (actualmente, segundo dados do IGCP, com uma taxa de juro de 4,3% para um empréstimos com maturidade de 4,2 anos) por dívida de mercado, que está com taxas a dez anos em torno dos 2%.



O facto de uma fatia importante desta dívida ser comprada pelo BdP ajuda ainda mais às contas públicas, pois parte dos juros pagos ao banco central são devolvidos em forma de dividendos ao Estado. Em 2017 foram 352 milhões de euros.





BdP, banca e famílias financiam Estado



A "saída" do FMI de Portugal ao longo destes três anos e meio coincidiu com uma redução da exposição de outros investidores estrangeiros (em quase 7 mil milhões), mas com um aumento do "stock" total de dívida pública directa. Contas feitas, entre Dezembro de 2014 e Outubro de 2017 foi necessário encontrar dentro do país lugar para 45 mil milhões de euros para de dívida pública: ou seja, mais 20 mil milhões para além da ajuda dada pelo BdP, que foram garantidos pelas banca e as famílias, com 7 e 14 mil milhões, respectivamente.



Com estes movimentos, a exposição de estrangeiros à dívida nacional continuou a queda iniciada com a crise: no final de Outubro, 53% da dívida estava colocada no exterior, o que compara com 73% dez anos antes – mas na altura sem a ajuda do FMI, MEEF e FEEF (que ainda detêm 24% da dívida nacional).



A diferença evidencia o desafio que o país enfrenta para conseguir conquistar novos investidores no exterior. Segundo o IGCP, e considerando apenas a dívida transaccionável (BT, OT’s e outros títulos de médio e longo prazo), em Setembro, o peso dos não residentes (excluindo o BCE) era de 34% no total, o mesmo que em Dezembro de 2016 e menos 10 pontos que no final de 2014.