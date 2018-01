ADSE propõe pagar menos a privados da saúde

Depois de ter visto rejeitada a proposta para aumentar os preços pagos pelos beneficiários nas consultas, a ADSE pediu que o Conselho Geral de Supervisão (CGS) aprove na reunião de hoje um "parecer urgente" sobre uma nova tabela. O presidente da ADSE garante que a nova proposta implica uma redução de custos tanto para a ADSE como para os beneficiários, mas nem todos os membros do órgão consultivo estão convencidos.



No documento a que o Negócios teve acesso, o Conselho Directivo lembra ao CGS que a nova tabela deveria ter entrado em vigor a 1 de Janeiro e que "na melhor das hipóteses" já só será aplicada a partir de Março. "O atraso na sua implementação representa custos significativos para a ADSE e para os seus beneficiários", de 3,5 milhões de euros por mês.



Confrontado com as dúvidas dos representantes dos beneficiários, que admitem que as tabelas, que são extensas, possam ter o efeito contrário de beneficiar os privados, o presidente da ADSE garante que assim não é. "Em nenhum caso há aumentos de encargos para os beneficiários, nem para a ADSE", responde ao Negócios, sublinhando que foram retiradas as propostas relativas às consultas e à medicina dentária.



Os documentos apontam para poupanças potenciais de 29,7 milhões de euros (ao longo de um ano) para a ADSE, sobretudo nas próteses intraoperatórias (através de limites ao valor facturado pelos privados à ADSE nas lentes intraoculares), na tabela de preços globais (pela fixação de preços dos procedimentos cirúrgicos), nos transportes ou nos custos medicamentosos. "Há casos em que um comprimido de paracetamol é facturado por 0,25 cêntimos e noutros por 10 euros", ilustra Carlos Liberato Baptista. As novas tabelas geram poupanças de 12,6 milhões de euros para os beneficiários, sobretudo por causa da alteração de preços nos internamentos.



Será mais uma proposta que ficará pelo caminho? "Se o Conselho Geral e de Supervisão der parecer favorável eu publico a tabela nos próximos 15 dias", responde.





Em nenhum caso, há aumento de encargos, nem para os beneficiários nem para a ADSE. Se houver parecer favorável, publico a tabela. Carlos liberato baptista

Presidente da ADSE



Apesar de o tema não constar da reunião de hoje, Carlos Liberato Baptista afirma que a ADSE tem insistido no alargamento de beneficiários a cônjuges ou trabalhadores com contrato individual de trabalho (CIT), uma intenção que se arrasta há dois anos, sem consequências. Os sindicatos têm defendido que seja dada prioridade aos CIT.





Falta convencer os parceiros

Apesar de a proposta apontar para poupanças, os membros do CGS – que rejeitam aumento de preços para beneficiários – continuam a falar de eventuais reforços da transferência para privados.



Francisco Braz, da CGTP, eleito em Setembro, considera que as poupanças previstas estão pouco fundamentadas e quer mais garantias sobre a ausência do reforço de transferências para os privados. "Continuamos a olhar para o processo com muita preocupação. A ADSE não é um poço sem fundo", afirma, alertando para a eventual deterioração das contas.



Já José Abraão, da Fesap, mostra-se disponível para apoiar um aumento das transferências feitas pela ADSE no caso das consultas e da medicina dentária de forma a incentivar "a adesão de mais prestadores às convenções".